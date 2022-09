BBC volledig in het teken van gezondheidstoestand Elizabeth

Harry en Meghan naar koningin Elizabeth in Schotland

Harry en Meghan zijn vanuit Engeland aangekomen in Schotland om naar koningin Elizabeth te gaan. Het stel, dat in Amerika woont, was in Duitsland en later in het Verenigd Koninkrijk, vanwege de Invictus Games en het bezoeken van liefdadigheidsinstellingen.

15:49