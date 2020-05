Beau deelt oranje tompouces uit aan daklozen: ‘Ook voor hen is het Bevrijdingsdag’

Vooral nu de coronacrisis mensen uit elkaar houdt, vindt Beau het belangrijk dat er aandacht is voor de situatie van daklozen. ‘Ook voor hen is het Bevrijdingsdag en ook voor hen is het een moeilijke tijd', schrijft hij. ‘Ze zijn bang voor corona. Ze worden meer gemeden dan ooit en krijgen minder dan ooit. Maak een praatje en als je het kan missen: geef ze iets lekker en.. een beetje liefde.’



Het is niet de eerste keer tijdens deze coronacrisis dat Beau zelf de handen uit de mouwen steekt. Afgelopen maand liep hij vrijwillig mee bij het ophalen van vuilnis in Utrecht. ,,Ik deed het uit respect voor alle vuilnismannen en -vrouwen van Nederland”, zei hij toen. ,,Zij hebben ook zeer ‘vitaal’ werk te verrichten deze dagen.”



Op dit moment is Beau druk bezig met de latenighttalkshow die hij sinds maandag weer elke avond presenteert op RTL 4. Hij heeft het stokje weer overgenomen van Eva Jinek. De eerste aflevering noteerde mooie kijkcijfers.



