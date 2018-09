Beau, Humberto en Johnny kanshebbers Zilveren Televizier-Ster

De drie heren zijn al jaren te zien op dezelfde zender. Daarmee is duidelijk dat de publieksprijs voor beste televisiepresentator naar een RTL-presentator gaat.



Vorig jaar won Wilfred Genee de prijs en was Beau van Erven Dorens ook genomineerd. Humberto Tan won de Zilveren Televizier-Ster al tweemaal, zowel in 2014 als 2016. Ook Johnny de Mol heeft al twee Televizier-Sterren op de schouw staan. Voor Johnny, die met de show The Talent Project afscheid neemt van RTL4 en naar SBS6 overstapt, is het al zijn zevende nominatie. Hij nam de prijs in 2013 en 2015 mee naar huis. In 2015 won hij ook de Gouden Televizier-Ring, voor zijn programma SynDROOM.



De Zilveren Televizier-Sterren worden op 11 oktober uitgereikt tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala in Amsterdam.