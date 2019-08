Beau maakt zich druk om ontploft haar en Bettina verbluft in bikini

Genodigden in kleurrijke kleding tijdens afscheid prinses Christina

12:35 Bij Paleis Noordeinde in Den Haag is het afscheid van prinses Christina begonnen. De 72-jarige prinses overleed vorige week vrijdag. Ze leed al enkele jaren aan botkanker. Het afscheid is besloten. Wel was te zien hoe de kist onder begeleiding van een kleurrijk geklede stoet werd overgebracht naar het koetshuis van de Koninklijke Stallen.