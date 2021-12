Beau schiet vol na beelden Peter R. de Vries en kan niet meer praten, Tijl Beckand ‘redt’ hem

video806.000 kijkers zagen gisteravond hoe Beau van Erven Dorens het te kwaad kreeg na het zien van niet eerder vertoonde beelden van Peter R. de Vries. De presentator wilde zijn RTL 4-talkshow afsluiten, maar schoot vol en kon even niets uitbrengen. Tafelgast Tijl Beckand hielp meteen en begon te praten, zodat Beau kon slikken. ,,Het is alsof hij hier zo kan binnenlopen.’’

Het emotionele moment gebeurde na een gesprek met misdaadjournalist Kees van der Spek. Zo’n anderhalve week voordat zijn goede vriend en collega Peter R. de Vries werd neergeschoten, nam hij nog een podcast met hem op. Het werd het laatste interview van De Vries, die op 15 juli overleed.

Het gesprek werd ook gefilmd en Beau liet fragmenten zien. Peter en Kees, die 25 jaar bevriend waren en 17 jaar samenwerkten, bespraken zaken die ze samen hadden aangepakt. Soms was het lachen, zoals toen Peter vertelde over die keer dat een gesprek met de verborgen camera niet goed was opgenomen, hij met een ‘kutsmoes’ opnieuw naar binnen ging en het hele gesprek opnieuw deed. Maar het was ook wrang.

Quote Je raakt een beetje de weg kwijt met je emoties als je ernaar kijkt Beau van Erven Dorens

De twee bespraken de confrontatie van een moordenaar die op Suriname uit de gevangenis was ontsnapt en in Nederland vrij rondliep. Kees was behoorlijk nerveus toen Peter hem midden op straat aansprak, maar die drukte zijn collega op het hart: als hij een pistool trekt, ren dan niet weg, maar spring bovenop hem. Het toonde zijn moed, maar de woorden hebben een nieuwe lading sinds hij zelf op straat werd neergeschoten.

,,Je raakt een beetje de weg kwijt met je emoties als je ernaar kijkt’’, zei Beau vroeg in het gesprek al. ,,Het giert alle kanten op’’, beaamde Kees. ,,Als ik Peter zie: hij leeft opeens weer, hij beweegt en hij is er opeens weer.’’

Redding

Hetzelfde gevoel leek Beau te overvallen toen hij zijn talkshow wilde afsluiten. Van Erven Dorens, die jarenlang met Peter werkte bij onder meer RTL Boulevard, schoot vol en viel stil. Tijl Beckand, naast hem aan tafel, hielp.

,,Het is zo confronterend om te zien hoe iemand die het leven, het gevaar, bij de strot pakte, opeens weer in de studio zit, alsof hij hier zo kan binnenlopen’’, sprak hij. Het gaf Beau de gelegenheid even te slikken. ,,Dankjewel Tijl, voor deze redding’’, zei hij met zijn ogen vol tranen, waarna Kees zijn hand even pakte. Na het korte ‘tot morgen’ van Beau bleven de camera’s nog draaien, waarna Tijl nog eens verzekerde: ,,We zijn er doorheen.’’

Bekijk een fragment uit het gesprek met Kees van der Spek in Beau:

