Beau Schneider krijgt rol in musical Soldaat van Oranje

fotoreeks Strakke smokings en sexy jurken: BN’ers stralen bij James Bond-première

29 september Talloze bekende Nederlanders verzamelden zich gisteravond in de Amsterdamse bioscoop Tuschinski voor de Nederlandse première van de langverwachte James Bond-film No time to die. Van het zilveren jasje van Splinter Chabot tot de sexy jurk van Emma Heesters: zo verschenen de sterren op de loper.