Beau van Erven Dorens gaat opvolger RTL Late Night presenteren

De zender laat in een eerste reactie weten: ,,RTL is samen met Beau van Erven Dorens een programma aan het ontwikkelen voor de late avond op RTL 4. Omdat Beau ook nog andere programma’s voor RTL blijft maken, zal hij dit niet het hele jaar presenteren maar gaan afwisselen met een of meerdere andere hosts. Zodra we daar meer over weten, maken we dat uiteraard bekend.” Beau van Ervan Dorens meldde onlangs al in gesprek te zijn over het presenteren van een avondshow, maar niet zijn bestaande programma's op te willen geven. Om die reden gaat zijn voorkeur uit naar een zogenaamde duopresentatie met één of meer collega's.

In 2017 werd Beau al naar voren geschoven als zomerpresentator van Late Night, toen als vervanger van Humberto Tan. Dat Huys zijn opvolger werd, was even slikken, gaf de presentator een jaar later toe. ,,Toen Erland Galjaard belde en zei: ‘Ik heb Twan Huys gevraagd’ vond ik dat ontzettend jammer. Die twee maanden dat ik Humberto verving, waren een soort open sollicitatie. Het was altijd mijn droom een talkshow te presenteren. Om in het middelpunt van de samenleving zo’n show te maken.’’

Volgens RTL-baas Sven Sauvé is het recente besluit om te stoppen met RTL Late Night met Twan Huys voor RTL ‘een miljoenenstrop’. Het programma kampte al geruime tijd met kwakkelende kijkcijfers. ,,Ik weet niet precies wat dit avontuur ons heeft gekost. Dat zou een goede berekening waard zijn. Ik vind het eigenlijk niet zo heel relevant”, aldus Sauvé vanmorgen op NPO Radio 1.

,,Het was een nieuw avontuur voor ons en het is vooral betreurenswaardig dat het niet gelukt is. Maar het loopt wel richting de miljoenen, ja.” Volgens de RTL-baas gaat het vooral om gederfde reclame-inkomsten. Ook moest het contract van Twan Huys en de studiolocatie worden afgekocht. ,,We hebben daar een nette regeling voor en op die manier kan het snel geregeld zijn.”

Begin maart trok RTL de stekker uit Late Night. Dat ging in goed overleg, zei Sauvé. Hij wilde de daadwerkelijke beslissing wanneer het zou gebeuren aan Huys laten, maar gezamenlijk werd besloten snel te schakelen en binnen een dag de geflopte talkshow van de buis te halen. ,,Een slim besluit, als ik er zo op terugkijk.”

De kritiek dat er te veel lichte onderwerpen aan tafel werden behandeld, deelde Sauvé niet. Uit eigen onderzoek bleek juist dat die onderwerpen scoorden bij het publiek. Toch zag Sauvé ook wel dat het soms 'wrong' bij Twan Huys, die als journalist wel wat meer gewend was dan alleen entertainmentonderwerpen. ,,We hebben er veel analyses op losgelaten maar ik denk dat het een mix is en zeker niet één oorzaak”, aldus Sauvé over de reden dat het programma niet werkte. ,,Als het één oorzaak was dan hadden we het wel opgelost. Maar laten we eerlijk zijn: de concurrentie was moordend.”