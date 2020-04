Beau van Erven Dorens staat stil bij 20 jaar huwelijk: ‘Bedankt, geweldige vrouw’

‘20 jaar getrouwd met deze geweldige vrouw’, schrijft hij bij een oude foto van zichzelf en Selly. Hij herinnert zich de trouwerij als de dag van gisteren. ‘Het huwelijk was op 15 april 2000, ergens in een prachtig Italiaans dorp, omringd door familie en vrienden’, memoreert hij. ‘We konden niet gelukkiger zijn. De Italiaanse burgemeester droeg een sjerp en las enkele verplichtingen voor, waaraan wij ons dienden te houden. Toen was het opeens gebeurd, we waren een echtpaar’.

Ellende

De 20 jaar die volgden waren gelukkig, maar soms ook zwaar. Het stel kreeg in 2012 een flinke klap te verwerken toen bij Selly borstkanker werd vastgesteld. Beau is nog elke dag dankbaar dat het nu goed gaat met haar. ‘We zijn vier zoons en een hele serie mooie avonturen (en ook wat ellende) verder’, schrijft hij. ‘Lieve Selly, dank je, voor alles’.



Beau roemde in Linda’s Zomerweek eerder hoe zijn zoons Bram (19), Tijn (19), Bobbie (17) en Jan Arie (15) met de ziekte van hun moeder omgingen. ,,Ik was een kletsmajoor, bleef maar praten’’, zei hij. ,,Maar zij gingen gewoon op haar bed zitten. Ze steunden haar door er te zijn. Ik ben een sentimentele zak, maar die kinderen gingen daar gewoon zitten, op dat bed.’’



De zoons van Beau komen regelmatig voorbij in het programma Beau blijft binnen, dat hij tijdens de coronacrisis vanuit zijn huis maakt voor RTL 4. Die show blijft deze hele maand nog te zien.