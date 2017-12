Beau van Erven Dorens: Sylvie Meis is supertriest

Volgens de laatste berichten zou Sylvie - die de verlovingsbreuk gisteren bekendmaakte via het Duitse blad Bild - sinds oktober niet meer samen zijn met de steenrijke Charbel uit Dubai. ,,Dat is natuurlijk allemaal onzin'', aldus Van Erven Dorens, die denkt dat de blondine al langer een toneelstukje opvoerde, in RTL Boulevard. ,,Ik vind het zo'n treurig geval. Ik vind Sylvie Meis zo supertriest. Ze leidt een prachtig leven, maar intussen gaat er niets goed. Je kunt nog zo veel geld hebben...''



Misdaadverslaggever Peter R. de Vries, vanavond te gast in Boulevard, viel de presentator bij door te melden dat Sylvie 'een prachtige zoon' (Damián (10), die ze met voetballer Rafael van der Vaart kreeg) heeft. ,,Maar uiteindelijk wil je iemand hebben om dat mee te delen'', concludeerde Van Erven Dorens. Hij raadt Sylvie aan 'misschien eens een timmerman' te nemen, in plaats van een man met een flink vermogen. ,,We gunnen haar in 2018 een leuke man!''