Bedankt Hélène, namens alle meisjes van Nederland

Ik geloof niet dat er iemand bij stil stond, maar er was dinsdagavond toch heus sprake van een historisch moment. Voor het eerst in twee decennia werd op de Nederlandse televisie de Champions League weer door een vrouw gepresenteerd.



Bescheiden trompetgeschal, een confettikanon of een ballonnenregen op het hoofd van Hélène Hendriks - want om haar gaat het natuurlijk - hadden wat mij betreft niet misstaan in de Veronica-studio om dit heugelijke feit te benadrukken. Maar misschien draaf ik ietwat door, omdat het mij zo’n doorn in het oog is dat voetbalverslaggeving in dit land nog steeds een mannendomein is. Ook bij kranten overigens, maar in dit hoekje hoort het nu eenmaal over tv te gaan.



We mogen als vrouwen al bijna 100 jaar stemmen, er loopt inmiddels ook in de hoofdstad een dame met ambtsketting rond en bij Boer zoekt Vrouw rukken de single boerinnen gestaag op. Maar als het om kletsen over voetbal gaat, is het signaal nog steeds dat vrouwen daar totaal ongeschikt voor zijn. Ze mogen hooguit de eindstand van NAC - AZ oplezen van de autocue in het Sportjournaal. Belachelijk gewoon. Leg dat mijn 11-jarige dochter maar eens uit. En kom niet aanzetten met de naam Annette van Trigt, die eind jaren negentig af en toe de hoogmis van het Europese voetbal mocht presenteren van de NOS, want dat zegt haar natuurlijk helemaal niets meer.