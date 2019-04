Bedrijf laat beslag leggen op te koop staande woning Patricia Paay

De rechtbank doet op 24 april schriftelijk uitspraak in de zaak van het Leiderdorpse administratiekantoor Osuro tegen Patricia Paay. Osuro eist zeker 93.000 euro van haar. De tv-persoonlijkheid ontving vanaf 2015 verschillende bedragen van Osuro, het bedrijf dat is opgericht door haar goede vriend Rob Rijsbergen. Nadat hij in 2017 als directeur aan de kant was gezet, ontdekte zijn zoon (met wie hij in onmin leeft, red.) in totaal 1,75 miljoen euro aan dubieuze betalingen in de bedrijfsadministratie. Volgens de zoon heeft Paay in totaal 93.000 euro van Osuro ontvangen.

Het bedrijf financierde bijvoorbeeld haar rechtszaak tegen GeenStijl, dat een berucht plasseksfilmpje publiceerde met haar in de hoofdrol. Bovendien liet zij zich betalen om als BN’er aan de zijde van haar vriend Rijsbergen te verschijnen op allerlei glamourfeestjes. De nieuwe leiding van Osuro meent dat het geld is geleend en moet worden terugbetaald. Paay zegt dat ze het geld heeft gekregen of ervoor heeft gewerkt en meent dat ze slachtoffer is van een familieruzie over geld. Onderhandelingen over een schikking tussen Paay en Osuro zijn mislukt.

Verweer

De directeur van Osuro bevestigde eerder de vordering en de openstaande schuld, maar wilde verder geen toelichting geven. In de stukken staat dat zijn bedrijf diverse keren heeft geprobeerd om het geld terug te krijgen van Paay, maar die liet niets van zich horen. ,,Paay heeft steeds ongeloofwaardige, wisselende en ontwijkende verklaringen gegeven”, zo valt te lezen in de rechtbankstukken. ,,Het verweer van Paay bestaat voor het overgrote merendeel uit blote betwistingen.”

Paays juridisch adviseur J. H. Weermeijer, reageerde onlangs lachend op de vordering van Osuro: ,,Dat Paay een schuld van een ton heeft, wordt door ons ernstig betwist”, zo liet hij weten. ,,Het is lang niet zeker dat zij zo veel schulden heeft bij dit kantoor. Het kan zomaar zijn dat de rechter aan het einde van de rit zegt: niet Paay, maar jullie moeten betalen.”

Patricia Paay, die haar huis nog niet heeft verkocht, is de laatste jaren vooral in het nieuws vanwege rechtszaken. Zo eiste ze enorme schadeclaims van onder meer website GeenStijl en van Johan Vlemmix die het plan had sekspoppen van Paay op de markt te brengen. De rechter wees veel kleinere bedragen toe dan ze had geëist: GeenStijl moet 30.000 euro betalen en Vlemmix 2000 euro, plus proceskosten. Laatstgenoemde zag uiteindelijk af van een hoger beroep tegen de opgelegde straf. Hij trof recent een schikking met Paay die ook nog een juridisch gevecht voerde met een voormalige zakenpartner over haar bijdrage aan een pantylijn onder haar naam. In die zaak claimde ze meer dan een ton aan misgelopen inkomsten, maar ze verloor.