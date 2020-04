Behandeling zieke Ozzy Osbourne in Zwitserland gaat niet door vanwege coronavirus

Dat meldde Sharon Osbourne tijdens een uitzending van het Amerikaanse programma The View, waarvan ze mede-presentatrice is.



,,We zouden oorspronkelijk begin april naar Zwitserland vliegen, maar dat hebben we logischerwijs moeten afzeggen. We blijven thuis, houden ons koest en doen geen gekke dingen. Maar ik vind het een angstige tijd waarin we nu leven”, aldus Sharon.