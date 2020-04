Bezorgde kinderen

Ja, het gaat goed met Paul van Vliet (84). ,,Ik ben nog gezond”, zegt hij. ,,Lichamelijk is alles normaal. Maar in mijn hoofd is het onrustig. In het begin was ik onverschillig, toen kwam de schrik en nu berust ik erin. We zullen hier, nu, mee moeten leven.” Die schrik komt ook door alle berichtgeving, de beelden van ic’s uit Italië. ,,Ik wil in elk geval niet op de IC, wat een verschrikking. Dan neem ik daarvoor wel afscheid. Ik heb een mooi leven gehad, dan is dit een mooi slot. Mijn euthanasieverklaring ligt klaar, die wordt dan versneld ingezet.”