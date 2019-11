Bejubelde film Loes Luca in meer filmzalen

Distributeur Paradiso Films heeft hiertoe besloten vanwege het succes van Mi Vida. Het is ongebruikelijk dat een nieuwe Nederlandse film in de tweede week zoveel extra zalen erbij krijgt. Mi Vida is momenteel de best bezochte titel van eigen bodem in de bioscopen.



De Nederlandse critici gaven een sterrenregen aan de film en prezen vooral het ingetogen spel van Luca. Mi Vida vertelt over de 65-jarige kapster Lou (Luca) die een heimelijke droom koestert: ze zou wel in Spanje willen wonen. Maar ze voelt zich schuldig tegenover haar kinderen en kleinkinderen en besluit genoegen te nemen met een cursus Spaans in Cádiz. In de gastvrije stad aan zee kan ze haar zorgende rol loslaten en over haar toekomst nadenken.



Het is de eerste grote hoofdrol van Loes Luca in een speelfilm, na kleinere rollen in hits als Ja zuster, nee zuster en Huisvrouwen bestaan niet. Andere rollen worden gespeeld door de Spaanse actrice Elvira Mínguez en door Anniek Pheifer, Mark Kraan en Loïc Bellemans. Het script is speciaal voor Loes geschreven door Roos Ouwehand.