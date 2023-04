Bekend Nederland rouwt om Paul van Vliet: ‘Je reist voor altijd met me mee’

Bekend Nederland reageert bedroefd op het overlijden van cabaretier Paul van Vliet. Hij overleed vandaag op 87-jarige leeftijd na een kort ziekbed. ‘De hoeveelheid liefde, troost en blijdschap die hij op elk podium in Nederland over zijn grote publiek heeft heen gestrooid is onnavolgbaar’, schrijft Jochem Myjer in een ode aan Van Vliet.

De 46-jarige Myjer speelde eerste jaren van zijn carrière in Theater PePijn, in 1964 opgericht door Van Vliet. De twee hadden een bijzondere band, blijkt uit het emotionele bericht van Myjer. ‘Ik ben hem intens dankbaar voor alle lessen die hij mij geleerd heeft. Zowel op het podium als mens. Als ik de luxe heb om zo oud te worden, hoop ik zo dat ik net zo lief, aardig, bescheiden, empathisch en openhartig blijf als hij. De hoeveelheid liefde, troost en blijdschap die hij op elk podium in Nederland over zijn grote publiek heeft heen gestrooid is onnavolgbaar. In onze laatste gesprekken vertelde ik het je al. Je reist voor altijd met me mee.’

Van Vliet was als een vader voor Myjer, schrijft de komiek bij een reeks foto’s waarop de twee te zien zijn. ‘Je kijkt me aan vanaf oude affiches in kleedkamers , Ik zie je lachen in alle Leidse studenten, Ik voel je elke avond in alle tips en tricks, die je me mee gaf en ik hoor jou dagelijks in onze geliefde zee. Dezelfde zee, die mij vanmorgen vertelde dat die verdrietig is. Net als ik. Je was als een vader voor me. Ik ga je vreselijk missen.’

Warme, geestige man

Anne-Wil Blankers herinnert zich Paul van Vliet als ‘een warme, liefdevolle en geestige man’. ,,Het was heerlijk om met hem te werken”, laat de actrice in een korte reactie op zijn overlijden weten aan het ANP.

De 82-jarige Blankers stond tussen 2007 en 2009 samen met Van Vliet op de planken met de toneelvoorstelling Liefdesbrieven. Ze kenden elkaar al tientallen jaren en wilden graag eens samen iets doen, wat uiteindelijk resulteerde in de voorstelling. ,,Dat heb ik zo fijn gevonden. Wij voelden alleen maar liefde voor elkaar.” Blankers en hij hadden de laatste maanden geen contact meer met elkaar.

Claudia de Breij bedankt Van Vliet voor alle lessen. ‘Je inspiratie. Je ruimhartige adviezen. Je open houding, een jongen van 87. Het zingen. Het schrijven. Je brieven. Je voicemailberichten die zo vaak eindigden met de woorden ‘blijf sterk’ (met die stem van jou. Dat helpt écht. Hielp echt). Dag lieve Paul! Tot ooit.’

Ook Nicolette van Dam is in rouw. Net als Van Vliet zet zij zich in voor Unicef. ‘Paul die een inspiratiebron was en altijd zal blijven, met z’n mooie grote hart. Prachtige gesprekken samen gevoerd hoe we met elkaar als ambassadeurs van Uncief verschil konden maken. En lieve Paul heeft het verschil gemaakt. Voor vele duizenden kinderen wereldwijd.’

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: