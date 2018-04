Bekend Nederland viert de lente en Christina Curry doet moeder blozen

Kijkcijfers Oranjedames in trek tegenover Flikken Maastricht en The Voice Kids

12:24 Ruim 700.000 mensen zagen vrijdagavond op Veronica hoe de speelsters van Oranje in Eindhoven tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd wonnen van Noord-Ierland met liefst 7-0. Met meer dan 30.000 toeschouwers op de tribune in Eindhoven was dit de best bezochte vrouwenvoetbalwedstrijd in Nederland tot nu toe.