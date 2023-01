Bekende acteur geeft lintje terug waarmee koningin Elizabeth hem eerde: ‘Mijn ogen zijn geopend’

De gelauwerde Schotse acteur Alan Cumming (58), onder meer bekend van de serie The good wife , heeft onlangs de koninklijke onderscheiding teruggegeven waarmee Queen Elizabeth hem in 2009 eerde. Hij wil niet meer in één adem worden genoemd met het Britse Rijk vanwege ‘giftige’ wandaden uit het verleden.

Het gaat om de manier waarop het Rijk vroeger omging met inheemse volkeren in kolonies. Het Rijk wilde groter en machtiger worden, ook als de lokale bevolking daar hevig onder leed of zelfs door stierf, schrijft hij vandaag op Instagram. Cummings onderscheiding was een zogenoemde OBE, een afkorting die gewoonlijk formeel achter je naam staat. De letters betekenen ‘Officer of the British Empire’ en van dat ‘British empire’ distantieert hij zich nu.

Cumming, die in zijn carrière onder meer een Tony en een Olivier Award won, kreeg de onderscheiding destijds voor zijn werk en vanwege zijn activisme rond gelijke rechten voor lhbti-personen in de Verenigde Staten. Homostellen konden daar in 2009 niet trouwen en openlijk homo- of biseksuele mensen konden niet het leger in. Als Brits en Amerikaans staatsburger vocht Cumming voor emancipatie.

‘Giftigheid van het Rijk’

Hij was dankbaar en zag zijn ‘lintje’ als een aanmoediging, maar kijkt er nu anders naar. ‘De dood van de koningin en de gesprekken die volgden over de rol van de monarchie en de manier waarop het Britse Rijk heeft geprofiteerd ten koste van inheemse volkeren over de hele wereld, hebben mij echt de ogen geopend’, meldt hij.

‘Gelukkig zijn de tijden en wetten in de VS inmiddels veranderd, en de steun die de onderscheiding was voor de lhbti-gemeenschap is nu minder van belang dan het slechte gevoel dat ik heb om geassocieerd te worden met de giftigheid van het koninkrijk.’

Hoe je een lintje precies teruggeeft is niet duidelijk, maar Cumming heeft het naar eigen zeggen gedaan. ‘Ik leverde het in, legde mijn beweegredenen uit en herhaalde nog eens hoe dankbaar ik ben dat ik het eerder kreeg. Ik ben nu gewoon weer de goede oude Alan Cumming.’ Hij is overigens niet de eerste beroemdheid die een onderscheiding teruggeeft; eerder deed acteur Michael Sheen dat ook, zodat hij zich vrij kon uitspreken over het koningshuis.

Alan Cumming is internationaal bekend van een grote verscheidenheid aan theater-, film- en tv-werk, zoals zijn rol in de Spy kids-films, de series The good wife en Instinct en momenteel als presentator van de Amerikaanse versie van De verraders.

