Bekende gezichten in race voor Zweeds songfestivalticket

Aan Melodifestivalen, waar jaarlijks wordt uitgemaakt wie de Zweedse inzending is, doen onder anderen voormalig songfestivaldeelnemers Robin Bengtsson, Anna Bergendahl en Victor Crone mee. Bengtsson werd in 2017 in Kiev vijfde met I Can't Go On. Bergendahl wil zich vermoedelijk revancheren voor haar mislukte deelname in 2010 in Oslo. Zij was de laatste Zweedse act die de finale niet haalde. Crone verdedigde vorig jaar de kleuren van Estland en werd in de finale twintigste met het liedje Storm.