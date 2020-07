Bekende lijven ‘geven zich bloot’: Kijk maar eens goed, dit ben ik

Ze deelde een paar jaar geleden al eens de cijfers op haar weegschaal met de rest van Nederland. Dat was voor Linda de Mol (nu 56) destijds al een hele hobbel waar ze slapeloze nachten van had. Nu gaat ze nog een stap verder: in bikini op de cover van haar blad, dat vanaf vandaag in de winkel ligt. Binnenin een foto waarop ze in een vetrolletje knijpt. Boodschap: Zo, dit ben ik.