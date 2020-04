Bekende veiling Wie is de Mol? gaat online toch door

Zo kunnen zij bieden op onder meer de waaier waarop in Chinese tekens 'Rob is de Mol’ staat geschreven. Ook worden er diverse biljetten met Molgeld geveild en kan er worden geboden op verschillende opdrachtenkaartjes die in het jubileumseizoen zijn gebruikt.



De onlineveiling is te volgen via de website wieisdemol.com en eindigt aanstaande vrijdagavond om 20.00 uur. Al het geld dat met de veiling wordt opgehaald, gaat zoals gebruikelijk naar het goede doel. Dit jaar gaat al het geld naar Save the Children.