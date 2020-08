Bekende Youtuber (29) woest na seponeren ernstige mishandeling: ‘Moest maandenlang herstellen’

Ruim 120 aangiften van oplichting tegen Rotterdam­se rapper Joël S.F.

26 augustus De van grootschalige oplichting verdachte rapper Joël S.F. (27) stond afgelopen juni kort na zijn arrestatie al weer buiten. Hij vierde dat met een provocerend rapnummer. ,,Er is geen politiebureau in Nederland waar ze me langer dan drie dagen kunnen houden’’, predikte de Rotterdammer. Toch is de kans groot dat hij terug de cel in moet. Want er liggen inmiddels ruim 120 aangiften tegen de man.