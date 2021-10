Bekende Zweedse rapper Einár (19) doodgeschoten

Einár, wiens volledige naam Nils Kurt Erik Einar Grönberg luidt, brak op 16-jarige leeftijd door. Hij won voor zijn muziek meerdere prijzen en was in Zweden vorig jaar een van de meest gestreamde artiesten op muziekplatform Spotify.

Einár rapte in het Zweeds over misdaad en had een vete met rivaliserende rapper Yasin. Die belandde dit jaar in de gevangenis vanwege zijn betrokkenheid bij een plan om Einár in 2020 te ontvoeren.