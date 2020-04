Bekijk de eerste Little Britain-sketch in tien jaar: ‘Op vakantie? Computer says no’

Vanwege de coronamaatregelen nam het duo de sketches thuis op en gebruikten ze allerlei zelfgemaakte hulpmiddelen, zoals een pruik van spaghetti. Verder was het als vanouds, met de bekende voice-over van Tom Baker en gasten Ruth Jones (als Myfanwy met ‘only gay in the village’ Daffyd) en Anthony Head als de premier (met diens verliefde assistent Sebastian Love). Een deel van de sketch had duidelijk te maken met corona, soms ging het juist over de tijd daarna. ,,Je wilt een vakantie boeken naar een warme plek?’’ vroeg Carol Beer (een personage van Walliams) haar denkbeeldige klant. Natuurlijk volgde haar catchphrase. ,, Computer says no. Heb je geprobeerd om op de radiator te gaan zitten?’’

Gebakken aardappel

Met het drie uur durende evenement op de Britse televisie werd gisteravond geld opgehaald voor kwetsbare mensen, die vaak het hardst worden getroffen door het coronavirus. Er waren meer comedycomebacks, zoals van Dawn French als The Vicar of Dibley en Catherine Tate als Lauren (‘am I bovvered?’) Cooper. Little Britain begon in 2000 als radioshow en groeide daarna uit tot een van de bekendste Britse programma’s van de afgelopen decennia. Het duo werkte in 2010 voor het laatst samen voor de show, toen voor een reeks commercials.



Matt Lucas bracht tijdens de Big Night In ook zijn lied ten gehore over een gebakken aardappel, waarmee hij momenteel een grote hit heeft in Engeland. Hij herschreef de tekst van het 20 jaar oude nummer onlangs om tips te geven rond de virusuitbraak. De opbrengst wordt gebruikt om maaltijden te verzorgen voor zorgpersoneel. Bekijk het lied hieronder: