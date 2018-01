Bekijk hier de eerste officiële filmtrailer van Bankier van het Verzet

Bankier van het Verzet, vanaf 8 maart 2018 in de Nederlandse bioscopen, is het waargebeurde, onbekende verhaal van Nederlands grootste verzetsheld. De door Joram Lürsen geregisseerde film vertelt het verhaal van bankier Walraven van Hall (Barry Atsma). Als hij in de Tweede Wereldoorlog wordt gevraagd of hij zijn financiële contacten voor het verzet wil inzetten, aarzelt hij niet lang. Samen met zijn broer, Gijs van Hall (Jacob Derwig), bedenkt hij een riskante constructie om grote leningen af te sluiten waarmee het verzet gefinancierd kan worden. Als ook dat niet genoeg is bedenken de broers de grootste bankfraude uit de Nederlandse geschiedenis.Maar hoe grootschaliger de operatie wordt, hoe meer mensen er vanaf weten. Iedere dag neemt de kans toe dat iemand dat ene foutje maakt dat een einde kan maken aan de daden en het leven van het bankier van het verzet.



Joram Lürsen noemt het verhaal van bankier Walraven van Hall bijzonder. ,,Deze film is een zuiver heldenverhaal over iemand die een duidelijke keus maakt: dit moet ik doen. Want vergis je niet: Walraven van Hall was een echte held. Hij wist tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met zijn broer Gijs niet alleen het verzet te verenigen, maar ook te financieren. Eerst via obligaties en leningen, en toen dat niet genoeg bleek te zijn door de Nederlandsche Bank te beroven. En dan hebben we het over enorme bedragen, oplopend tot een huidige waarde van ongeveer een half miljard euro. Onder de ogen van een van de grootste collaborateurs van Nederland. En dat allemaal met gevaar voor eigen leven en dat van zijn gezin. Het mag een wonder heten dat het gelukt is.''