Bekroonde filmmaker Heddy Honigmann op 70-jarige leeftijd overleden

Gouden Kalf

In Nederland ontving ze twee keer een Gouden Kalf: in 1999 voor haar film Crazy, over de ervaringen van Nederlandse blauwhelmen, en in 2006 voor haar documentaire Forever. Die speelt zich af op de beroemde Parijse begraafplaats Père Lachaise. In 2016 won Honigmann de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs, een oeuvreprijs voor iemand ‘die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel gebied’.



De regisseur produceerde haar meeste films in Nederland, maar haar succes reikte over de hele wereld. Zij kreeg diverse overzichtstentoonstellingen en retrospectieven op grote podia als het Museum of Modern Art in New York (2003), het Centre Pompidou in Parijs (2010) en het International Documentary Film Festival München (2020). In 2007 ontving zij de Outstanding Achievement Award op het Hot Docs Canadian Documentary Festival.



Het was al enige tijd bekend dat Honigmann ongeneeslijk ziek was. Voor haar documentaire No hay camino uit 2021 reisde zij naar haar geboorteland Peru en blikte ze terug op haar oeuvre met belangrijke personen uit haar leven. Het was niet de bedoeling dat het haar laatste film zou zijn. In interviews rond de release van No hay camino beklemtoonde ze nog talloze ideeën te hebben.



De regisseur laat haar man, zoon en stiefzoon achter.