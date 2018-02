Belangengroepen willen boycot VI na grap Van der Gijp: 'Treurige transfobie'

Voetbal Inside ligt al langer onder vuur; critici als Sylvana Simons en Sunny Bergman noemden het voetbalpraatprogramma eerder racistisch, seksistisch en homofoob. Ook zij riepen op tot een boycot. Hoewel de sponsoren zich niet konden vinden in sommige uitspraken van René van der Gijp en Johan Derksen, kwam die boycot er niet. Ook RTL vond dat de heren gewoon hun mening moeten kunnen geven. ,,Ook als die mening ongenuanceerd, lomp of controversieel is.''



Zelf vond Van der Gijp de ophef overigens onzin. Hij deed zijn opmerkingen over homo's af als 'onhandigheid'. ,,Wat wij over homo's zeggen, weet je, het zijn allemaal plagerijtjes'', aldus Van der Gijp. ,,Het interesseert me geen reet.''