Belgen hebben songfestivalkandidaat gevonden

Eliot is geen onbekende in België, hij nam deel aan het zevende seizoen van The Voice Belgique. Hij gaat naar Israël met een nummer van componist Pierre Dumoulin, de zanger van Roscoe. Dumoulin componeerde eerder het liedje City Lights, waarmee zangeres Blanche in 2017 deelnam aan het songfestival. Met welk liedje Eliot deelneemt aan het muziekfestijn, wordt eind februari bekendgemaakt.



Dumoulin is enthousiast over de 18-jarige zanger. ,,Toen ik Eliot bezig zag, voelde ik dat hij net dat 'ietsje meer' heeft waar ik bij een artiest naar op zoek ben, een gevoeligheid die nodig is om emotie over te brengen.”