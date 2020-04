België valt voor ontroerend optreden van André Hazes over dronken man

Het Vlaamse programma Liefde voor Muziek is in de basis goed te vergelijken met het Nederlandse Beste Zangers. Gisteren was de 52-jarige Peter Van Laet de hoofdgast. De leadzanger van de Vlaamse hitformatie Mama’s Jasje doet André Hazes heel erg denken aan zijn eigen vader, bekende hij in het programma. ,,Ik trek echt naar hem toe.”

En dan heeft hij ook nog eens een nummer geschreven die de Hazes-telg op het lijf geschreven is. ,,Dit is het liedje waar ik het meest naar heb uitgekeken, dit ben ik gewoon helemaal. Alsof je het voor mij hebt geschreven”, vertelde André. Dat bleek in de uitzending, want de tranen vloeiden rijkelijk toen de volkszanger het nummer ten gehore bracht. Het is geen geheim dat André Hazes senior een drankprobleem had, daarom komt de tekst extra hard binnen. Het refrein: Doe het licht maar uit - Hij heeft alles al gezien - Hij moet weg - Uit deze kroeg - Doe het licht maar uit - Nog een laatste glas misschien - Hij wil doodgaan morgenvroeg.

‘Amai man’

Direct nadat André klaar is met zingen, bekent hij: ,,Ik ga dit nooit meer zingen hoor.” Op de bank zitten de collega-zangers, onder wie voormalig K3-zangeres Karen Damen, met een brok in hun keel. ,,Ik snap niet dat je dat kan’’, zegt Van Laet tegen de Nederlander. Zuchtend en grijpend naar zijn knieën probeert André weer bij te komen. Van Laet: ,,Ik had niet gedacht dat jij dat nummer zou pakken, vanwege het verhaal.”



Als André eenmaal op de bank zit, is het gezelschap van acht artiesten in stilzwijgen. Zowel Karen Damen als de Vlaamse zanger Tom Dice moet de tranen uit de ogen vegen. ,,Amai man”, is de enige kreet die er uitgebracht kan worden. ,,Ik ga hem echt nooit meer doen’’, besluit André, waarna hij een flinke knuffel krijgt van zijn nieuwe ‘surrogaat vader’.



De uitvoering van Doe het licht maar uit raakte niet alleen zijn vakgenoten, maar ook de kijkers thuis. Zijn versie van de hit uit 1991 van Mama’s jasje is inmiddels terug te vinden op de bovenste plek in de Vlaamse iTunes-lijst.