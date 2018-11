Belgisch-Nederlandse film Girl maakt kans op twee Europese Oscars

De film van Lukas Dhont, momenteel te zien in de Nederlandse bioscopen, maakt kans op de onderscheiding voor Beste Film en Beste Acteur (Victor Polster). De film met de meest nominaties is de Poolse inzending Cold War , die gaat over een liefdeskoppel dat door het lot van de geschiedenis van Polen telkens niet bij elkaar kan blijven. De Nederlandse inzendingen kwamen niet door de voorselectie.

A Woman Captured (Hongarije, Duitsland)

Bergman - a year in life (Zweden, Duitsland)

Of Fathers and Sons (Duitsland, Syrie, Libanon, Qatar)

The Distant Barking of Dogs (Denemarken, Finland, Zweden)

The Silence of Others (Spanje, USA)