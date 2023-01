Belgische hitfilm met Bobbi Eden gaat naar Prime Video

serierecensie Vier sterren voor HBO’s The last of us: spannend gamever­haal prachtig omgezet in serie

Sony’s meest filmische game heeft nu ook een eigen tv-serie, die het originele spelverhaal buitengewoon trouw volgt. Gameverfilmingen komen meestal bar slecht uit de verf, maar The last of us is een uitzondering op de regel.

10 januari