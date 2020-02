Belgische inzending onder vuur na onhandige uitspraken over Songfestival

De kritiek in Vlaanderen was niet mals: het kersverse songfestivalnummer Release Me werd in de eerste reacties omschreven als ‘saai’, ‘eentonig’, ‘niet catchy’ en ‘niet memorabel’. De meeste luisteraars van het bekende Belgische radiostation Studio Brussel gaven aan het wel een mooi nummer te vinden, maar te vrezen dat het niet opvallend genoeg is om de wedstrijd te winnen.



Tijdens de show van Eva De Roo op de radiozender, waar Hooverphonic te gast was, kwam die kritiek aan bod. Callier gaf aan dat hij regelmatig de vraag krijgt waarom hij in godsnaam naar het songfestival gaat. Zeker gezien zijn indrukwekkende staat van dienst, die moeilijk te rijmen valt met de publiekswedstrijd.



,,In het circus van de bad taste is er ook af en toe plaats voor een parel. Dat is onze missie”, stelde Callier. ,,Heel veel mensen die kritiek geven op sociale media kijken volgens mij al lang niet meer naar de show. De laatste jaren is er een kentering gekomen met liedjes als die van Salvador Sobral en Blanche. Ik snap niet goed dat velen denken dat je nog altijd die grote powerballad nodig hebt.”