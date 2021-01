Belgische Pommelien Thijs scoort nummer 1-hit met Jaap Reesema: 'Het klikt goed tussen ons’

,,Fantastisch, hé”, glundert ze. ,,Ik vond het al ongelooflijk dat we de eerste plaats in België haalden, maar dat het nu ook in Nederland is gelukt... Daar durfde ik echt niet op te hopen. Surreëel dat we ook iemand als Tiësto voorbij konden streven.” Pommelien is nog maar de tweede Belgische zangeres die erin slaagt een nummer 1-positie te bereiken in Nederland - na Geike Arnaert, die met BLØF de monsterhit Zoutelande scoorde. ,,Echt? Ik had geen idee”, zegt Pommelien verbaasd.