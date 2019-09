Belgische prins Amedeo verwelkomt tweede kindje

Het is het tweede kind van het echtpaar. Zijn naam is nog niet bekendgemaakt. De kleine spruit werd gisteravond om 21.05 uur geboren in het UMC Sint-Pieter Ziekenhuis in Brussel. De jongen weegt 3,3 kilo en is 50 centimeter lang.



De 33-jarige Amedeo is sinds 2014 getrouwd met de Italiaanse Elisabetta. In 2016 kregen ze hun eerste kind, dochter Anna-Astrid.



Naast prins van België is Amedeo ook de zoon van de aartshertog van Oostenrijk Lorenz. Zijn moeder Astrid was het tweede kind van de vorige koning, Albert II.