Belgische prins Laurent verloor 12 miljoen euro in Libië: ‘Er lag een pistool voor mij op tafel’

Koning Wil­lem-Alexan­der vol lof in speech: ‘Rotterdam, douze points’

14:06 Songfestivalstad Rotterdam kreeg gisteren een dikke pluim van koning Willem-Alexander in zijn nieuwjaarsspeech. In het Koninklijk Paleis in Amsterdam roemde hij de inspanningen van de Maasstad bij de organisatie van het songfestival, dat in mei in Rotterdam Ahoy wordt gehouden.