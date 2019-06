Belgische prinses Elisabeth in geheim mee naar Kenia met koningin Mathilde

Koningin Mathilde had enkele jaren geleden al eens gezegd dat ze haar kinderen mee wilden nemen bij haar humanitaire missies om hen ook de andere kant van het leven te laten zien. Dat de in Wales studerende prinses Elisabeth naar Kenia zou gaan was de afgelopen maanden in alle stilte voorbereid door het paleis en Unicef, aldus de Vlaamse krant Het Nieuwsblad dinsdag. De krant concludeert dat de reis een belangrijke stap is op weg in de voorbereiding van Elisabeth op het toekomstige koningschap.