Bemoedigende start voor betalen met telefoon op festivals

,,We hebben geluisterd naar de wens van onze bezoekers”, aldus Tom Veldhuis van Apenkooi Events, die vorig jaar onderzoek deed onder de festivalbezoekers. Daaruit bleek dat 74 procent de voorkeur geeft aan direct elektronisch betalen bij de bar. DGTL had de primeur. ,,In het begin heb je wat reserves omdat je je bankrekening moet koppelen aan die app, maar uiteindelijk is het aan de bar makkelijk betalen. En het vijfde drankje was gratis, ook niet onbelangrijk”, grapt bezoeker Christiaan.



Volgens Payconiq was het hoogste aantal transacties 56 per minuut en was het populairste tijdstip zondag tussen 15.00 uur en 16.00 uur. ,,Muntjes, rijen voor de kassa’s, bezoekers worden daar niet vrolijk van. Logistiek is dat voor grotere festivals nog moeilijk, maar elektronisch betalen is de toekomst”, stelde Niels de Geus van ID&T onlangs over het mobiel betalen. ,,Ik denk dat muntjes binnen een paar jaar verdwenen zijn van de festivals.” Ook ID&T stapt dit jaar - in samenwerking met Payconiq - op zeker één festival over: Amsterdam Open Air op 1 en 2 juni. Andere evenementen waar je dit jaar met je mobiel kunt betalen: Pleinvrees Festival, De Zon, By the Creek, The Monastery Festival, STRAF_WERK Festival en elrow Town Amsterdam.