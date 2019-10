Ben Affleck lijkt dronken na Halloweenfeest

Op de video is te zien hoe de gemaskerde acteur poseerde met een vrouw en daarna steun zocht bij een auto om overeind te blijven en niet te vallen. Enkele uren later reageerde hij op Instagram. ,,Ha, je hebt me te pakken. Ik ben aan het daten. Maar laten we even serieus zijn en praten over iets dat echt belangrijk is. Ik werk al meer dan een jaar aan mijn herstel en een deel daarvan is het helpen van anderen. The Midnight Mission is een geweldige organisatie die mensen in nood helpt met huisvesting, training, ontwikkeling en herstel. Ik doe vandaag een donatie die elke dag tegen een verslaving vechten, die niet over de middelen beschikken en hulp nodig hebben.”



Affleck heeft het de afgelopen jaren moeilijk gehad met zijn alcoholverslaving. Hij ging herhaaldelijk naar een afkickkliniek en erkende ook in het openbaar dat hij alcoholist is. ,,Het is een deel van mijn leven, waar ik dagelijks mee te maken heb. Het is niet zo dat het mijn hele identiteit overneemt, maar ik werk er wel elke dag aan," zei Affleck in maart in de Amerikaanse Today Show.



Affleck rondde met succes een verblijf van veertig dagen in een afkickkliniek af en leek zijn leven sindsdien weer op de rit te hebben. ,,Ik had het gevoel dat ik een probleem had dat aangepakt moest worden. Dingen met mezelf te maken hadden, met mijn familie. Dan moet je bepaalde stappen zetten en er keihard tegenaan gaan."