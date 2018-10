Ben Affleck: verslaving is levenslange strijd

,,Elke verslaving is een levenslange en moeilijke strijd", schrijft hij in zijn post. ,,Om die reden ben je ook nooit echt klaar met een behandeling. Het is een fulltime taak. Zoveel mensen hebben op social media van zich laten horen en over hun eigen verslavingsverleden gesproken. Tegen die mensen wil ik zeggen: bedankt."



De steun heeft hem geholpen op een manier die hij nooit voor mogelijk hield, aldus Ben. ,,Het helpt om te weten dat je niet de enige bent. Ik heb mezelf er ook weer aan moeten helpen herinneren dat als je een probleem hebt, het een teken van moed is om een oplossing te zoeken, niet van zwakte of falen."



De acteur, die 40 dagen in een kliniek verbleef, eindigt zijn bericht met: ,,Ik hoop dat ik uiteindelijk zover zal zijn, dat ik een voorbeeld kan zijn voor anderen die het moeilijk hebben."