Ben jij de grootste fan van Edwin Evers? Reageer!

#SR18 3FM-dj Sander komt vanaf Vlieland met elke stap weer dichter bij zijn ‘stadsjie’

17:58 De Utrechtse 3FM-dj Sander Hoogendoorn is dinsdagmiddag vanaf zijn huis aan de Amsterdamsestraatweg komen lopen naar TivoliVredenburg, het kloppend hart van de actie Serious Request. Een uur voor de officiële aftrap van Serious Request geeft hij samen mijn zijn vijf collega's interviews over de voettocht die ze vanaf woensdag gaan maken.