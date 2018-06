Ben jij de opvolger van de wereldberoemde dr. Pol?

Frank Masmeijers nieuwe gevecht met justitie begint volgende week

12:14 De gevallen showmaster (en latere horecabaas) Frank Masmeijer staat volgende week weer oog in oog met de Belgische justitie. Dan vecht hij in hoger beroep aan dat hij vorig jaar oktober werd veroordeeld tot acht jaar cel en een boete van 48.000 euro voor zijn aandeel bij het invoeren van een grote partij cocaïne in Antwerpen.