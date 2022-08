B&B-eigenaar Martijn barst weer in huilen uit na pijnlijke mededeling van date

B&B Vol LiefdeEen bittere pil voor B&B-eigenaar Martijn in een nieuwe aflevering van B&B vol liefde vanavond. Zijn Friese date Marian is tot de ontdekking gekomen dat ze toch niet de vlinders voelt waarop ze zo had gehoopt. En dat terwijl Martijn haar overduidelijk wel ziet zitten. ,,Dit is gewoon mijn moment om te gaan”, snikt ze tijdens een onderonsje.

Met drie vrouwen in huis heeft Martijn, die in Portugal is neergestreken, het voor het kiezen. Maar Marian leek vooralsnog als enige wat los te maken bij de B&B-eigenaar. Tijdens een romantische surfdate trok hij de nuchtere blondine naar zich toe en bovendien stelde hij ‘haar te missen als ze niet in buurt is’.

Hoewel Marian aanvankelijk ook een klik leek te voelen, sloeg de twijfel de laatste paar dagen toch toe. Was ze wel echt zo gek op Martijn? En zag ze daadwerkelijk een toekomst met hem? Nee, luidde haar conclusie uiteindelijk. Ze besloot tijdens het ontbijt open kaart te spelen met Martijn, die vlak daarvoor juist had voorgesteld om samen uit eten te gaan. ,,Ik neem jou zo eerst even mee naar beneden”, kondigde ze aan. Martijn voelde de bui al hangen.

,,Ik herken dit”, begon Martijn het gesprek met Marian terwijl ze in het zonnetje bij het zwembad zaten. Marian draaide niet om de hete brij heen. ,,Ik ga naar huis”, zei ze. De tranen stonden haar in de ogen. ,,Ik vind het wel heel moeilijk om te vertellen, ik heb heel lang getwijfeld. Ik merk gewoon dat... normaal wil ik iemand heel graag aanraken en ik merk de laatste tijd dat jij dat wel heel graag bij mij wil en dat ik dan mezelf terugtrek. Ik weet niet of je dat een beetje door hebt gehad. Maar volgens mij is dit gewoon mijn moment om te gaan”, snikte Marian.

Volledig scherm Marian maakt bekend te vertrekken in B&B vol liefde. © RTL

Tranen

Martijn - zichtbaar teleurgesteld - zei alle begrip te hebben voor haar besluit. Hij gaf haar een stevige knuffel en hield zich groot, maar eenmaal terug bij zijn gezelschap kon ook Martijn zijn tranen niet bedwingen. ,,Marian gaat naar huis”, vertelde hij aan zijn vader. ,,Oh? Die had ik niet aan zien komen.” Dat gold dus ook voor Martijn, die vervolgens in tranen uitbarstte en in de armen van zijn vader uithuilde.

Ook Martijns moeder was verrast door het nieuwtje. Ze zocht de blondine in haar slaapkamer op, die bezig was met het inpakken van haar koffer. ,,Er komt echt een hele leukerd voor je. Als ze je eenmaal gezien hebben...”, stak ze Marian een hart onder de riem.

Eenmaal klaar om te vertrekken hoopte Martijn Marian nog van gedachten te kunnen laten veranderen. ,,Je kan nu nog terug he?”, grapte hij. Marian was echter vastberaden: ze moest en zou terug naar Nederland. ,,Het is voor ons allemaal heftig. Joh, wat een concept dit”, sloot Martijn het afscheid af toen de auto waarin Marian zat langzaam een stipje werd.

