B&B Vol Liefde-deelneemster Caroline emigreert terug naar Oostenrijk

Caroline werd bekend bij televisiekijkend Nederland toen ze in 2021 te zien was in het eerste seizoen van B&B Vol Liefde , waarin B&B-eigenaren op zoek gaan naar een partner. De blondine, die in 2019 een lodge in Bad Kleinkirchheim opende, stond al snel bekend als fervent poetser nadat ze haar logees graag een poetsdoekje toe stopte . Een match met voetbalcoach Eric liep op niets uit.

Toen het coronavirus uitbrak en Caroline haar B&B moest sluiten, verhuisde ze terug naar Nederland. Ze vond een appartement in Alkmaar en begon een bedrijfje in vastgoedstyling. Maar omdat ze in haar hart een gastvrouw is, gaat Caroline nu op zoek naar een nieuw verblijf in Oostenrijk. Op Instagram noemt het baasje van Roosje het een ‘nieuw begin’. Op donderdag vindt er een nieuwe bezichtiging plaats. Of dat opnieuw in Bad Kleinkirchheim is, wil Caroline niet zeggen. Wel is bekend dat de deelstaat Karinthië, een populaire bestemming bij wandelaars, hoog op haar lijstje staat.