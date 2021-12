B&B vol liefde-Roxanne zet pikante hashtag bij badpakfoto en Marco is toch een beetje bij Emma

Ex-man Heleen van Royen was zaaddonor tijdens huwelijk: ‘Ik vond het geweldig’

De ex-man van Heleen van Royen is zaaddonor geweest voor een gemeenschappelijke vriendin van hem en de schrijfster en tevens Mezza-columnist. Die onthulling doet Van Royen voor het eerst in het vrouwentijdschrijft Libelle. ,,Het is precies zo gegaan als we allemaal hoopten, geweldig. I love it when a plan comes together.”

