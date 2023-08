B&B vol liefde-Walter geraakt door bijzonder cadeau en Maan gaat voor roze lokken

Online misbruik Drie maanden cel (waarvan twee voorwaarde­lijk) plus 240 uur werkstraf voor Thijs Römer

Acteur Thijs Römer is veroordeeld tot drie maanden cel - waarvan twee voorwaardelijk - plus 240 uur werkstraf voor het online misbruiken van drie minderjarige meisjes. De rechtbank in Assen acht Römer schuldig aan het verleiden van de meisjes en het verwerven van kinderporno.