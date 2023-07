B&B vol lookalikes: Youp van ‘t Hek, Henny Huisman en Marcel van Di-rect

Olof en Henny

Zelfs Henny Huisman ontkomt niet meer aan de vergelijking met Olof. De sympathieke date van Marian kan zomaar de oudere broer van de presentator van onder meer de Soundmixshow en de Playbackshow zijn. Of het is Henny natuurlijk zelf, maar dan zonder bezoekje aan de kapper met extra kleurspoeling. Op Twitter, laat hij weten: ‘Hier word ik nou gek van. Ik heb nog nooit B&B vol liefde gezien, maar ze beginnen er wel over tegen mij.’ Ja sorry, Henny, maar hier kunnen we toch gewoon niet omheen.

Jan en Youp van 't Hek

Lachen was het geblazen met de ietwat stuntelige voormalig advocaat Jan, wederom bij Marian in Portugal. Ook deze date had veel weg van een beroemde Nederlander. Zelfs zijn manier van praten, leek op een kakker-sketch van Youp van 't Hek. En laten we eerlijk wezen: Youp heeft ook enkele shows moeten stoppen, omdat het fysiek even niet meer ging. De scène in bad waarbij Jan geveld was door een haperende gezondheid, vertoont zelfs daar opvallende gelijkenissen mee.

Jan en Youp van 't Hek.

Ed en tuinman Rob

Het is alsof Marian het erom doet, ook haar derde date lijkt uit een tv-programma weg te zijn gelopen. Vroegen we ons laatst nog af hoe het met tuinman Rob Verlinden was uit Eigen huis en tuin, nu weten we dat hij op zoek is naar een nieuwe liefde. Het montuurtje van zijn bril is wat veranderd en hij heeft inmiddels een baardje gekregen, maar naast groene vingers heeft hij nu ook een groen shirtje aan.

Ed en tuinman Rob Verlinden.

Ed en Jan

Al kan het toch ook iemand anders zijn die schuil gaat achter Ed. Of hij heeft toevallig dezelfde opticien, barbier en kapper als Omroep Max-baas Jan Slagter.

Ed en Jan Slagter.

Bram en Marcel

Marcel Veenendaal van Di-rect is blijkbaar zelfvoorzienend gaan leven in Zweden. Als we Bram zo zien ronddartelen over zijn land tussen de geiten en de handmatige wasmachine, moeten we toch geregeld aan de zanger van de Haagse rockgroep denken. Ook het stemgeluid en de lach van de B&B-houder vertonen toch opvallende overeenkomsten. En gek genoeg, is hij niet de enige op zijn landgoed, die op een bekend persoon lijkt.

Bram en Marcel Veenendaal van Di-rect

Vriend Daniël en professor Krinkel

Brams vriend Daniël maakt het namelijk wel erg bont. Als hij het liefdesleven van zijn kompaan bespreekt, heeft hij een outfit aan, waardoor het lijkt alsof hij rechtstreeks uit een Harry Potter-film gelopen komt. Professor Krinkel had een belangrijke rol in het eerste deel van de succesreeks, omdat uiteindelijk onder zijn paarse tulband Voldemort verstopt zat. We zijn erg benieuwd wat er onder de tulband van Daniël verstopt zit.

Daniël en professor Krinkel.

Yamie-Lee en Eline Berenklauw

En ook Brams date Yamie-Lee blijkt een lookalike te zijn. Wie in de jaren 90 opgroeide, kent ongetwijfeld de jeugdreeks Familie Berenklauw. Hoofdpersoon uit die serie was Eline, die de bovennatuurlijke gave bezat om met dieren te kunnen praten. Dat kan nog wel eens van pas komen op de B&B van Bram vol dieren!

