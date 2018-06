Benedict Cumberbatch schiet beroofde fietser te hulp in Londen

De Palma maakt horrorfilm over #me­too-affaire Weinstein

11:39 Regisseur Brian de Palma (maker van klassiekers als Carrie en The Untouchables) bereidt een film voor over seksueel misbruik in de filmwereld. De filmmaker zal zich vooral baseren op de praktijken van producent Harvey Weinstein, zo meldt de Amerikaan in een interview met de Franse krant Le Parisien.