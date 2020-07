Bennie Jolink hoeft scheldkanonnade op Facebook niet te rectificeren

De bedoelde man was als vrijwilliger betrokken bij de beroemde Achterhoekse rockband. De ruzie is ontstaan omdat bij het opheffen van de studio in Haaksbergen een drumstel verdween. Dat drumstel dook later weer op toen het door iemand werd gekocht. Duidelijk is dat Jolink dacht dat de medewerker daar iets mee te maken had. De ex-medewerker moest daarvoor eerder voor de politierechter verschijnen, maar werd vrijgesproken.