Bennie Jolink: ‘Hypocriete slijmerds, de mensen die Johan Derksen laten vallen’

Derksen vertelde dinsdag in VI Vandaag dat hij een kaars begin jaren zeventig in een vrouw had gestoken. Een dag later - toen de wereld over hem heen was gevallen omdat het om verkrachting zou gaan - bond de voetbal-analist in en zei dat hij een grote kaars tussen de benen van de vrouw had geplaatst. Gisteravond maakte Derksen, na alle ophef, bekend te stoppen bij VI Vandaag. Vanmiddag werd bekend dat Vandaag Inside ophoudt te bestaan.



‘We hebben vrouwen meegemaakt die voorstellen deden waar de duivel een kleur van zou krijgen!’, schrijft Jolink, die zelf met Normaal decennia het land door toerde, op zijn facebookpagina. ‘Of we er wel of niet op ingingen laat ik in het midden maar als overtuigd feminist kan ik zeggen dat ik nooit iets tegen de zin van een vrouw heb gedaan. Maar wat er nu voor preuts gelul plaatsvindt, gaat alle perken te buiten. Wat Derksen vertelde was een onschuldig verhaal over iets wat wij bijna dagelijks meemaakten. Gewoon dronken lolmakerij, anders niks’.



Jolink veroordeelt wel The Voice (‘een misbruikserie net als al die programma's waarin jonge meiden graag beroemd willen worden’) en ook Ali B: ‘Ik walg van ouwe muzikanten die op jonge meiden geilen'.



De post van Jolink maakt veel los op Facebook. Het bericht is binnen twee uur bijna 1000 keer gedeeld. Bovendien zijn er bijna 600 opmerkingen. Jolink krijgt bijval maar wordt ook de kast uitgeveegd. ‘Iets wat wij dagelijks meemaakten, gewoon dronken lolmakerij??????? Ie bunt de weg helemoal kwiet’, reageert een vrouw.