Bennie Jolink over kerstacties van de boeren: ‘Ik zou het niet doen’

Volgens de rocker uit Hummelo zouden de boeren Landbouwminister Carola Schouten (volgens Jolink ‘best wel een goed mens’) moeten bewegen om meer actie richting Brussel en Straatsburg te ondernemen. ,,Stikstof is een Europees probleem.’’



Jolink roept in de video ook op tot eensgezindheid. ,,We moeten ons allemaal verre houden van ‘t idee dat boeren rechts zijn en klimaatprotesteerders links. We leven allemaal in dit klimaat en moeten allemaal eten dat door boeren wordt gemaakt.’’