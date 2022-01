Berget Lewis kan wel door de grond zakken nadat ze act met 35 jaar ervaring ‘geen professional’ noemt

video878.000 kijkers zagen gisteravond hoe Berget Lewis een pijnlijke opmerking maakte in Secret duets . De zangeres wist zeker dat de onherkenbare persoon achter de muur geen professionele zangeres was en schaamde zich behoorlijk toen het om een act bleek te gaan die al 35 jaar in het muziekvak zit. ‘We gaan haar heel lang pesten’, belooft Richard Groenendijk vandaag op Instagram.

In Secret duets gaan vier gasten en presentator Jamai Loman in duet met een BN’er die ze niet kunnen zien. Aan de hand van het stemgeluid en enkele hints moeten ze raden wie aan de andere kant van een wand op het podium staat. Bij het duet van Jamai had het panel, naast Berget bestaande uit Shirma Rouse, Dave von Raven en Richard Groenendijk, geen idee.

Één ding wist Berget wel: ,,Ik denk niet dat het een professionele zangeres is’’, zei ze toen Jamai en de ‘secret singer’ een eerste stukje hadden gezongen. Tijdens het tweede stuk van Dancing in the street bleek dat achter de muur niet één, maar twee duetpartners stonden. Ineens viel het kwartje. ,,Nee!’’ riep Berget, die besefte dat ze zojuist twee mensen flink had ‘beledigd’.

Volledig scherm Berget Lewis schaamde zich flink toen bleek dat ze een gewaardeerde collega had beledigd. © RTL

Achter de muur bleken immers geen hobbyvocalistjes te staan, maar het bekende duo Loïs Lane. De zussen Suzanne en Monique Klemann vieren dit jaar hun 35-jarig jubileum als artiest.

Twintig keer gratis zingen

,,Nee, nee, nee’’, zei Berget toen de twee na de onthulling voor de grap streng naar haar wezen. ,,Dat moet ik corrigeren. Volgens mij heb je ons een beetje in de maling genomen in het begin, dat je je stem een beetje vervormde’’, zei ze. Dat beaamden de zussen. ,,Serieus, jullie weten: ik hou van jullie’’, aldus Berget. ,,Wij ook van jou hoor, schat’’, antwoordde Suzanne.

Volledig scherm Achter de muur bleek Loïs Lane te staan. © RTL

In het kader van hun jubileum gaat Loïs Lane op clubtour. Een ideale gelegenheid voor Berget om het écht goed te maken, dacht Richard Groenendijk. ,,Ik ben zo benieuwd wie er op die clubtour twintig keer gratis komt zingen’’, grapte hij. Op Instagram deelt Loïs Lane vandaag een backstagefoto. ‘Het was heel leuk’, reageert Richard. ‘En die arme Berget Lewis. We gaan d’r weer heel lang pesten met dit.’

Secret duets is de eerste Europese versie van het format The wall duet, dat al te zien is in Thailand en Vietnam, aldus Broadcast Magazine. De eerste aflevering debuteerde vorige week met ruim 1 miljoen kijkers, die zagen hoe Karin Bloemen een oude bekende niet wist te herkennen.

